الوكالة الدولية للطاقة: عائدات روسيا النفطية ارتفعت بواقع 1.8 مليار دولار في شهر

أشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أن روسيا زادت في سبتمبر 2023 صادراتها من النفط ومشتقاته بالمقارنة مع أغسطس 2023 بواقع 460 ألف برميل يوميا، إلى 7.6 مليون برميل يوميا.

ووفقا لتقرير الوكالة الشهري، حصلت روسيا على أكبر عائدات منذ يوليو وصلت إلى 18.8 مليار دولار.

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وقال التقرير: "زادت عائدات تصدير النفط الروسي بمقدار 1.8 مليار دولار في سبتمبر ووصلت إلى أعلى مستوى منذ يوليو 2022 بفضل تمازج النمو في إجمالي الكميات (+460 ألف برميل يوميا على أساس شهري) وزيادة في المتوسط ​​​​المرجح لأسعار النفط الروسي والمشتقات النفطية (+8 دولارات للبرميل على أساس شهري)".

وتؤكد تقديرات الوكالة أن عائدات النفط الروسي نمت (بمقدار 1.5 مليار دولار) أي بقوة أكبر مقارنة بتصدير المنتجات النفطية.

وظلت إيراداتها أقل بمقدار 2.6 مليار دولار عن مستوى العام الماضي.

وتوضح الوكالة أن الزيادة الإجمالية في الصادرات عكست زيادة في المعروض من المنتجات النفطية بنحو 220 ألف برميل يوميا على أساس شهري وبنحو 250 ألف برميل يوميا من النفط. وكان إجمالي العرض في سبتمبر أعلى بمقدار 100 ألف برميل يوميا عما كان عليه في سبتمبر 2022.

ولا تزال الصين والهند تشتريان معظم النفط الروسي وفقا لوكالة الطاقة الدولية حيث ارتفعت صادرات النفط للصين بواقع 270 ألف برميل يوميا.

وبدأت روسيا في مارس الماضي خفضا طوعيا لإنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا من مستوى فبراير البالغ 9.95 مليون برميل يوميا، في إجراء سيستمر حتى نهاية عام 2024.

المصدر: نوفوستي