الطاقة الدولية تحسن توقعاتها للطلب العالمي على النفط

حسنت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2023 إلى 2.3 مليون برميل يوميا، من 2.2 مليون في تقريرها الأخير.

وفي تقريرها الشهري الجديد، تتوقع الوكالة الآن أن يصل الطلب إلى 101.9 مليون برميل يوميا.

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وقال التقرير: "من المتوقع أن يواصل الطلب العالمي على النفط مسار نموه القوي في الربع الأخير من عام 2023، محققا زيادة سنوية قدرها 2.3 مليون برميل يوميا إلى 101.9 مليون برميل يوميا للعام 2023 بأكمله".

وفي تقرير صدر في سبتمبر، توقعت وكالة الطاقة الدولية أن يصل الطلب العالمي هذا العام إلى 101.8 مليون برميل يوميا، بزيادة 2.2 مليون برميل يوميا.

وبحسب الوكالة، فإن الطلب في الربع الأول من 2023 بلغ 100.4 مليون برميل يوميا، وفي الثاني ارتفع إلى 101.8 مليون برميل يوميا. وفي الربع الثالث، تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يصل الطلب إلى 102.7 مليون برميل يوميا، وفي الربع الرابع - 102.6 مليون برميل يوميا.

وفي عام 2024، وفقا لتقديرات وكالة الطاقة الدولية، سيتباطأ نمو الطلب إلى 880 ألف برميل يوميا، وسيبلغ الطلب 102.7 مليون برميل يوميا.

المصدر: نوفوستي