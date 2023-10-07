بوتين وميرضئايف وتوكايف يشاركون في حفل إطلاق توريد الغاز الروسي

شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع رئيس أوزبكستان شوكت ميرضئايف ورئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف، في حفل تشغيل خط نقل الغاز الروسي إلى هاتين الدولتين.

وسبق أن لفت الرئيس بوتين، الانتباه إلى حقيقة أنه في السابق لم يتم توريد الغاز الروسي إلى آسيا الوسطى، بل كان الأمر على العكس في العهد السوفيتي.

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والآن سيتم توريد الغاز من روسيا إلى أوزبكستان عبر كازاخستان، وفي نفس الوقت سيتم تزويد كازاخستان بجزء من هذا الغاز.

وأشار الرئيس بوتين إلى أن هذا المشروع يجلب المنفعة لجميع أطرافه، ويهدف إلى تعزيز أمن الطاقة في المنطقة بأكملها.

وفي يونيو من هذا العام، وقعت شركة "غازبروم" ووزارة الطاقة الأوزبكية عقدا لتوريد الغاز الروسي وكذلك خريطة طريق لإعداد نظام نقل الغاز في البلاد واستلامه ونقله. وبالإضافة إلى ذلك، أبرمت شركتا "غازبروم" و"قازاك غاز"، اتفاقية لنقل الغاز الروسي عبر أراضي كازاخستان للمستهلكين في أوزبكستان.

وسيبلغ حجم الإمدادات بموجب العقد المبرم لمدة عامين بين شركتي "أوزجاستريد" و"غازبروم إكسبورت" 2.8 مليار متر مكعب. من الغاز سنويا أو 9 ملايين متر مكعب. يوميا.

المصدر: تاس