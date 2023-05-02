العقود الآجلة لخام "برنت" تتراجع إلى 75.3 دولار للبرميل

كشفت بيانات التداول في بورصة لندن "ICE"، يوم الثلاثاء، عن انخفاض سعر العقد الآجل لخام "برنت" للتسليم في يوليو 2023 بنسبة 5.16% إلى 75.3 دولار للبرميل.

ووفقا لبيانات منصة التداول في الساعة 20:24 بتوقيت موسكو، انخفض سعر العقد الآجل لخام برنت للتسليم في يوليو 2023 بنسبة 5.16% إلى 75.3 دولار للبرميل.

وبحلول الساعة 20:55 بتوقيت موسكو، تباطأت العقود الآجلة لخام "برنت" واستقرت عند 75.63 دولار للبرميل (-4.75%).

وانخفضت تكلفة العقود الآجلة للنفط الخام "WTI" للتسليم في يونيو 2023 بنسبة 5.05% إلى 71.95 دولار للبرميل.

ويجري تداول خام برنت دون 76 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 27 مارس 2023.

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المصدر: تاس