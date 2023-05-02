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العقود الآجلة لخام "برنت" تتراجع إلى 75.3 دولار للبرميل

مال وأعمال

العقود الآجلة لخام
Legion-Media
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كشفت بيانات التداول في بورصة لندن "ICE"، يوم الثلاثاء، عن انخفاض سعر العقد الآجل لخام "برنت" للتسليم في يوليو 2023 بنسبة 5.16% إلى 75.3 دولار للبرميل.

ووفقا لبيانات منصة التداول في الساعة 20:24 بتوقيت موسكو، انخفض سعر العقد الآجل لخام برنت للتسليم في يوليو 2023 بنسبة 5.16% إلى 75.3 دولار للبرميل.

وبحلول الساعة 20:55 بتوقيت موسكو، تباطأت العقود الآجلة لخام "برنت" واستقرت عند 75.63 دولار للبرميل (-4.75%).

وانخفضت تكلفة العقود الآجلة للنفط الخام "WTI" للتسليم في يونيو 2023 بنسبة 5.05% إلى 71.95 دولار للبرميل.

ويجري تداول خام برنت دون 76 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 27 مارس 2023.

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المصدر: تاس 

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