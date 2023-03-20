سهم "غازبروم" يحلق على خلفية زيارة الرئيس الصيني إلى روسيا

قفز سهم عملاق الغاز الروسي "غازبروم" الاثنين، على خلفية زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى روسيا، حيث يتوقع أن تأخذ مسألة إمدادات الطاقة حيزا من المفاوضات مع القيادة الروسية.

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وبحلول الساعة 12:45 بتوقيت موسكو، ارتفع سهم شركة "غازبروم" الروسية بنسبة 6.48% إلى 173.65 روبل، وفقا للتداولات.

وفي بورصة موسكو، صعد مؤشرا البورصة في ظل ارتفاع سهم شركة "غازبروم"، وصعد مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالروبل MICEX بنسبة 2.40% إلى 2378.78 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 2.45% إلى 972.38 نقطة، بحسب التداولات.

وقبل ذلك أظهرت بيانات للجمارك الصينية أن روسيا تصدرت في يناير الماضي موردي الغاز إلى الصين، وسبقت بذلك الموردين الرئيسيين الآخرين، وهم تركمانستان وقطر وأستراليا.

وأوضحت البيانات أن شركة "غازبروم" الروسية وردت إلى الصين في الشهر المذكور ما يقرب من ملياري متر مكعب من الغاز عبر خط الأنابيب "قوة سيبيريا"، كذلك تم توريد 770 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال.

المصدر: RT