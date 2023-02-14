بيسكوف: قطاع الأعمال الروسي يشارك بنشاط في دعم القوات المسلحة الروسية

صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بأن العديد من رواد الأعمال الكبار في روسيا يشاركون بنشاط في برامج مختلفة لدعم القوات المسلحة الروسية.

وجاء تصريح بيسكوف ردا على سؤال عما إذا كان من المخطط إشراك كبرى الشركات الروسية في تلبية احتياجات القوات المسلحة.

وقال بيسسكوف: "إذا تم طرح مثل هذه الأسئلة في اجتماع (بوتين مع الاتحاد الروسي للصناعيين ورجال الأعمال) ستتم مناقشة الموضوع، لكنني أعرف أن العديد من رواد الأعمال الكبار يشاركون بالفعل بنشاط في برامج مختلفة لدعم قواتنا المسلحة والتبرع بأموال ضخمة والمساعدة في تجديد المعدات".

وفي وقت سابق، أشار بيسكوف إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشكل اعتيادي يشارك في مؤتمر الاتحاد الروسي للصناعيين ورجال الأعمال، مرجحا احتمال أن ينعقد الحدث في مارس 2023.

المصدر: نوفوستي