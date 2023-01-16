صحيفة: النفط الروسي يواصل الدخول إلى سوق المملكة المتحدة عبر "باب خلفي"

تستمر منتجات النفط الروسية في الوصول إلى سوق المملكة المتحدة عبر الهند على الرغم من العقوبات ضد روسيا، الأمر الذي يثير مخاوف من تقويض جهود لندن للحد من مداخيل موسكو.

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وذكرت صحيفة "ديلي تلغراف" أن سلسلة التوريد هذه قانونية تماما بموجب قواعد المملكة المتحدة، لذلك تخشى لندن من أن الخطوة تقوض أفضل جهود المملكة في الحد من إيرادات الميزانية الروسية.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الهند أصبحت "بابا خلفيا" للنفط الروسي إلى المملكة المتحدة. وبحسب بيانات تجارية فقد عزز مشترو الطاقة البريطانيون وارداتهم من أكبر مصفاة في الهند الأمر الذي عزز بدوره واردات النفط الخام من روسيا.

ويدل ذلك على أن المملكة المتحدة قد استبدلت جزءا من وارداتها المباشرة من روسيا بواردات من مصانع تكرر النفط الروسي في الهند، الأمر الذي يدعم بشكل غير مباشر تدفق موارد الطاقة الروسية.

وعلى حد تعبير الصحيفة فقد استوردت مصفاة جامناغار الواقعة على الساحل الغربي للهند 215 شحنة من النفط الخام وزيت الوقود من روسيا خلال عام 2022، أي أربعة أضعاف ما تم شراؤه في عام 2021.

فيما استوردت المملكة المتحدة منذ بداية العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا 29 شحنة أي 10 ملايين برميل من وقود الديزل ومنتجات مكررة أخرى من جامناغار مقارنة بسبع شحنات أو 4 ملايين برميل في عام 2021.

ومن بين الشركات التي اشترت وقود الديزل وغيره من المنتجات المكررة من المصفاة الهندية "شل" و"بي بي" و"ترافيغورا" (Trafigura) و"بتروتشاينا".

وتميل مصافي التكرير في الهند إلى استيراد النفط من مصادر متعددة ومزج الوقود، مما يعني أن النفط الخام من روسيا كان يستخدم على الأرجح لتصدير الديزل من الهند إلى المملكة المتحدة.

وتعتبر سلسلة التوريد هذه قانونية تماما بموجب قواعد المملكة المتحدة، لكن البيانات أثارت مخاوف من تقويض جهود لندن لوقف التدفقات المالية إلى روسيا.

المصدر: RT