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تحرك في مصر لمقاطعة أهم المنتجات الغذائية في البلاد من 10 يناير

مال وأعمال

تحرك في مصر لمقاطعة أهم المنتجات الغذائية في البلاد من 10 يناير
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دعا نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي في مصر إلى مقاطعة شراء الدجاج، اعتباراً من غد الثلاثاء، ولمدة شهر، احتجاجاً على ارتفاع أسعاره 20%، خلال اليومين الماضيين.

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وجاءت الدعوة من شخصيات عامة ومستهلكين ينتمون للطبقة المتوسطة، بسبب الزيادة الكبيرة في أسعار الدجاج.

وارتفع سعر الكيلو جرام من 54 جنيهاً إلى 64 بالمناطق الريفية والشعبية ومن 65 إلى 73 جنيهاً بالأحياء المتوسطة.

تحرك في مصر لمقاطعة أهم المنتجات الغذائية في البلاد من 10 يناير

ورفع المحتجون شعارات غاضبة، عبر وسم هاشتاغ (# مقاطعة_ الفراخ_ 10_ يناير_ لمدة _ شهر)، مشيرين إلى أنّ الزيادة تصاعدت بشكل متسارع، بما يفوق قدرات الأسر المتوسطة، بينما الفقيرة لن تتمكن من شراء الأرجل التي أصبح لها ثمن بالأسواق.

المصدر: وكالات

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