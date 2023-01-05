 
مباشر
عاجل
موسكو تدعو كييف لإعلان وقف إطلاق النار وإعطاء المواطنين فرصة أداء طقوس عيد الميلاد

الدولار يحلّق في "سماء العملات" في مصر

مال وأعمال

الدولار يحلّق في
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ui5c

ارتفعت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بقيمة 75 قرشا في ختام تعاملاته اليوم الخميس، ونهاية التعاملات الأسبوعية، في البنوك المصرية.

إقرأ المزيد
الدولار يرتفع إلى مستوى قياسي جديد في مصر
الدولار يرتفع إلى مستوى قياسي جديد في مصر

وشهد سعر صرف الدولار تحركا كبيرا مقابل الجنيه المصري، حيث ارتفع أمس 1.60 جنيه تقريبا شراء وبيع في البنوك المصرية.

وفي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات، البنك الأهلي المصري وبنك مصر، سجل سعر الصرف اليوم 26.95 جنيه للشراء، و 27.00 للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 27.00 جنيه للشراء، و 27.10 جنيه للبيع، وفي البنك المصري الخليجي سجل 27.15 جنيه للشراء، و 27.25 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري 27.07 جنيه للشراء، و 27.16 جنيه للبيع.

وجاء ارتفاع الدولار بعد الإعلان عن شهادة ادخارية جديدة بنسبة عائد 25% في الوقت الذي وافق فيه صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 3 مليارات دولار لمصر، فضلا عن  قرار المركزي رفع سعر الفائدة 300 نقطة أساس أي 3%.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا