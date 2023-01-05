الدولار يحلّق في "سماء العملات" في مصر

ارتفعت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بقيمة 75 قرشا في ختام تعاملاته اليوم الخميس، ونهاية التعاملات الأسبوعية، في البنوك المصرية.

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وشهد سعر صرف الدولار تحركا كبيرا مقابل الجنيه المصري، حيث ارتفع أمس 1.60 جنيه تقريبا شراء وبيع في البنوك المصرية.

وفي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات، البنك الأهلي المصري وبنك مصر، سجل سعر الصرف اليوم 26.95 جنيه للشراء، و 27.00 للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 27.00 جنيه للشراء، و 27.10 جنيه للبيع، وفي البنك المصري الخليجي سجل 27.15 جنيه للشراء، و 27.25 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري 27.07 جنيه للشراء، و 27.16 جنيه للبيع.

وجاء ارتفاع الدولار بعد الإعلان عن شهادة ادخارية جديدة بنسبة عائد 25% في الوقت الذي وافق فيه صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 3 مليارات دولار لمصر، فضلا عن قرار المركزي رفع سعر الفائدة 300 نقطة أساس أي 3%.

المصدر: RT