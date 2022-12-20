 
مباشر

البنك الدولي يوافق على مساعدات إضافية لأوكرانيا بـ610 ملايين دولار

مال وأعمال

البنك الدولي يوافق على مساعدات إضافية لأوكرانيا بـ610 ملايين دولار
Legion-Media WireStock
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uewe

أعلن البنك الدولي موافقته على تقديم مساعدات مالية إضافية لأوكرانيا بقيمة 610 ملايين دولار.

وأشار البنك الدولي في بيان له، يوم الثلاثاء إلى أن حزمة المساعدات الجديدة ستكون مخصصة "لتلبية الاحتياجات العاجلة" لأوكرانيا، مؤكدا أن هذه الحزمة ستضاف إلى المساعدات السابقة.

إقرأ المزيد
مشروع قانون الميزانية الأمريكية يوفر 44.9 مليار دولار لأوكرانيا وحلفاء
مشروع قانون الميزانية الأمريكية يوفر 44.9 مليار دولار لأوكرانيا وحلفاء "الناتو"

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة المالية الأوكرانية يوم الثلاثاء عن تلقيها ملياري دولار، منحتها لها الولايات المتحدة عبر البنك الدولي.

وجدير بالذكر أن البنك الدولي وافق في يونيو الماضي على تخصيص 1.49 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا. وفي أغسطس قدمت الولايات المتحدة لأوكرانيا 4.5 مليار إضافية عبر البنك الدولي.

وفي ديسمبر الجاري أعلنت نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون أوروبا وأسيا الوسطى آنا بييردي عن الخطط لتخصيص 1.7 مليار دولار لأوكرانيا حتى نهاية العام الجاري.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا