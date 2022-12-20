البنك الدولي يوافق على مساعدات إضافية لأوكرانيا بـ610 ملايين دولار

أعلن البنك الدولي موافقته على تقديم مساعدات مالية إضافية لأوكرانيا بقيمة 610 ملايين دولار.

وأشار البنك الدولي في بيان له، يوم الثلاثاء إلى أن حزمة المساعدات الجديدة ستكون مخصصة "لتلبية الاحتياجات العاجلة" لأوكرانيا، مؤكدا أن هذه الحزمة ستضاف إلى المساعدات السابقة.

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وفي سياق متصل، أعلنت وزارة المالية الأوكرانية يوم الثلاثاء عن تلقيها ملياري دولار، منحتها لها الولايات المتحدة عبر البنك الدولي.

وجدير بالذكر أن البنك الدولي وافق في يونيو الماضي على تخصيص 1.49 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا. وفي أغسطس قدمت الولايات المتحدة لأوكرانيا 4.5 مليار إضافية عبر البنك الدولي.

وفي ديسمبر الجاري أعلنت نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون أوروبا وأسيا الوسطى آنا بييردي عن الخطط لتخصيص 1.7 مليار دولار لأوكرانيا حتى نهاية العام الجاري.

المصدر: نوفوستي