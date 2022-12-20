مشروع قانون الميزانية الأمريكية يوفر 44.9 مليار دولار لأوكرانيا وحلفاء "الناتو"
Globallookpress Liu JieXinHua
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يوفر مشروع قانون تمويل الحكومة الأمريكية للعام المالي 2023، الذي تبلغ قيمته 1.7 تريليون دولار والمقدم إلى الكونغرس الأمريكي، 44.9 مليار دولار لأوكرانيا وحلفاء "الناتو".
ويتضمن القانون بنود اتفاق بمبلغ 858 مليار دولار للدفاع و722.5 مليار دولار للإنفاق غير المرتبط بقطاع الدفاع.
جاء ذلك في بيان نشر يوم الثلاثاء على الموقع الإلكتروني للجنة اعتمادات الميزانية بمجلس الشيوخ الأمريكي، حيث يشمل مشروع القانون 44.9 مليار دولار من المساعدات الطارئة لأوكرانيا وحلفاء "الناتو".
المصدر: تاس