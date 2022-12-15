اليابان تزيد استيراد خامات المعادن غير الحديدية من روسيا بنسبة 520.4 بالمائة

تدل البيانات التي صدرت اليوم الخميس عن وزارة مالية اليابان، إن استيراد هذه الدولة لخامات المعادن غير الحديدية من روسيا ارتفع في نوفمبر بنسبة 520.4٪ مقارنة بنفس الشهر من عام 2021

وفي ذات الوقت تدل نفس المعطيات، على أن استيراد اليابان لخامات الحديد من روسيا، تراجع في نوفمبر من هذا العام إلى الصفر.

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وارتفعت واردات اليابان من منتجات الصلب من روسيا في نوفمبر بنسبة 23.1٪ مقارنة بشهر نوفمبر 2021.

المصدر: نوفوستي