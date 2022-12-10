اليابان تعلن عزمها تعزيز العقوبات ضد روسيا

أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، عزم طوكيو، بصفتها رئيس مجموعة السبع، تعزيز العقوبات ضد روسيا في عام 2023.

وكرر كيشيدا انتقاده لروسيا فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا، مضيفا أن اليابان ستواصل العام المقبل مساعدة كييف وستعزز بقوة العقوبات ضد روسيا، وشدد رئيس الوزراء، على أن أمن أوروبا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ لا تنفصلان.

وتنتقل رئاسة مجموعة السبع في عام 2023، إلى اليابان، حيث ستعقد قمة المجموعة يومي 19 و21 مايو في مدينة هيروشيما، وباختيار تلك المدينة للاجتماع، تعتزم اليابان أن تبدي تصميمها على مسائل نزع السلاح النووي.

وفي وقت سابق، أفيد أن استراتيجية الأمن القومي اليابانية المحدثة، تتضمن توصيفا جديدا لروسيا في هذا المجال، وبحسب مصدر حكومي، ستعتبر روسيا دولة "تثير مخاوف أمنية خطيرة".

المصدر: لينتا.رو