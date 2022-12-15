وسائل إعلام: بعض الدول الأوروبية تسعى لتحديد سقف أسعار الغاز دون 200 يورو مقابل ميغاواط ساعة

أفادت وكالة "أنسا" الإيطالية بأن إيطاليا وبعض الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي تسعى لتحديد سقف أسعار الغاز عند مستوى دون الـ 200 يورو مقابل ميغاواط ساعة.

وأشارت الوكالة نقلا عن مصادر في بروكسل إلى أن الوثيقة الختامية لقمة الاتحاد الأوروبي ستتضمن تأكيدا على ضرورة الاتفاق على مقترح المفوضية الأوروبية بشأن الطاقة.

ولم تستبعد المصادر أن يتم ذلك الأسبوع المقبل خلال اجتماع جديد للوزراء.

ولا تزال حاليا الخلافات قائمة بشأن الحد الأقصى لأسعار الغاز وإمكانيات تطبيقه.

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يذكر أن المفوضية الأوروبية كانت تقترح تحديد سقف أسعار الغاز عند 275 يورو مقابل ميغاواط ساعة، ولكن حسب التقارير الإعلامية، رفض معظم الدول الأوروربية هذا المقترح.

وفي سياق متصل أكد رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل أن أولوية الاتحاد الأوروبي لا تزال تتمثل في "ضمان التوريدات وخفض الأسعار للمواطنين وقطاع الأعمال".

ولم يتمكن وزراء الطاقة لدول الاتحاد من الاتفاق على سقف أسعار الغاز خلال اجتماعهم الأخير يوم 13 ديسمبر.

المصدر: تاس