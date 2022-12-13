هنغاريا: وزراء الطاقة الأوروبيون فشلوا في الاتفاق على سقف أسعار الغاز

أعلن وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو أن وزراء الطاقة لدول الاتحاد الأوروبي لم يتمكنوا من الاتفاق على سقف أسعار الغاز.

وقال سيارتو في منشور على "فيسبوك" في أعقاب الاجتماع الوزاري في بروكسل، يوم الثلاثاء، إنه "جرت خلال اجتماع مجلس شؤون الطاقة مناقشات مطولة، وخلال الجلسة العامة لم يتم التوصل إلى اتفاق".

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وأضاف الوزير الهنغاري الذي شارك في الاجتماع، أن المناقشات ستستمر على المستوى الثنائي.

يذكر أن المفوضية الأوروبية قد قدمت يوم 22 نوفمبر مشروعا لآلية مؤقتة لإدارة سوق الغاز لمحاربة أزمة الطاقة في الاتحاد الأوروبي، والتي تهدف إلى تحديد الحد الأقصى لأسعار الغاز من أجل خفض تقلبات السوق وحماية السكان في الاتحاد الأوروبي من قفزات كبيرة لأسعار الغاز، لكن معظم الدول الأوروبية اعتبرت المقترح غير فعال.

المصدر: تاس