وزيرة الطاقة الفرنسية: نقاش صعب حول سقف سعر الغاز

قالت وزيرة الطاقة الفرنسية، أغنيس بانييه روناتشر، إن النقاش حول مسألة وضع سقف لسعر الغاز ، المدرجة ضمن آلية تصحيح السوق، المقرر بحثها في مجلس الطاقة الاستثنائي، سيكون صعبا.

ورأت الوزيرة في تصريحات صحافية قبيل اجتماع وزراء الدول الأعضاء السبع والعشرين في بروكسل، أن "التحدي يكمن في إيجاد حل وسط جيد"، مشيرة إلى "أننا نسعى لأن يكون لدينا نهج عملي يسمح لنا بالتوصل إلى اتفاق بهذا الشأن".

وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت، في نوفمبر الماضي، وضع حد أقصى لسعر الغاز المتداول عبر منصة التداول الافتراضية للغاز الطبيعي في هولندا " تي تي إف".

ومن المقرر أن يدخل سقف الأسعار حيّز التنفيذ تلقائيا على سعر الغاز حال تجاوز السعر 275 يورو لكل ميغاوات/ ساعة لمدة أسبوعين، وكان الفارق بين سعر الغاز المتداول عبر منصة "تي تي إف" وأسعار الغاز الطبيعي المسال العالمية 58 يورو أو أعلى.

هذا واعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن تنازع عدد من الدول الأعضاء على أسعار بيع وشراء الغاز "أمر غير مقبول"، مشيرة إلى أن "الشتاء المقبل سيشكل تحدياً أكبر، وأوروبا يجب أن تحشد جهودها للتغلب على التحديات المقبلة".

المصدر: "آكي" + وكالات