ارتفاع طفيف لأسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، بنحو طفيف، وتقوم الأسواق الآن بتقييمات مختلفة، مثل احتمال تراجع الطلب في الصين بسبب إصابات كورونا، ومساعي أوروبا لوضع سقف لسعر برميل النفط الروسي.

وبحلول الساعة 09:32 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.44% إلى 78.28 دولار للبرميل.

فيما جرى تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" عند 85.44 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 0.12% عن سعر التسوية السابق، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الذهب الأسود في تعاملات اليوم، إلا أنها تتجه نحو تسجيل ثالث خسارة أسبوعية على التوالي.

المصدر: RT + بلومبرغ