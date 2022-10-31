الأونكتاد: العقود الآجلة للقمح ارتفعت بنسبة 6 % على خلفية تعليق روسيا مشاركتها في صفقة الحبوب

قالت رئيسة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ريبيكا غرينسبان، إن العقوبات لا تزال تؤثر على صادرات المواد الغذائية والأسمدة من روسيا.

وصرحت غرينسبان في اجتماع بشأن صفقة الحبوب وأعلنت عن ارتفاع تكلفة العقود الآجلة للقمح يوم الاثنين بنسبة 6 بالمئة، على خلفية الوضع مع تعليق روسيا مشاركتها في صفقة الحبوب.

وقالت غرينسبان: "عدم اليقين بشأن تمديد مبادرة البحر الأسود يؤدي إلى حقيقة أن الأسعار تعود للارتفاع مرة أخرى، واليوم فقط ارتفعت أسعار عقود القمح الآجلة بنسبة 6 بالمئة".

وتضاعفت صادرات القمح من روسيا ثلاث مرات من يوليو إلى سبتمبر نتيجة لاتفاقيات الحبوب.

وذكرت غرينسبان أن "تأثير هذه الاتفاقيات في فترة قصيرة من الزمن على العالم واضحة. صادرات القمح من روسيا تضاعفت ثلاث مرات من يوليو إلى سبتمبر".

وأشارت إلى أن نظام العقوبات لا يزال يؤثر على تصدير الأسمدة والأغذية الروسية، وتكلفة هذه الخدمات مرتفعة للغاية.

المصدر: تاس