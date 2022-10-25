وزيرة الخزانة الأمريكية تحذر من مخاطر مالية في الولايات المتحدة بسبب الظروف العالمية

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، إنه في حين يتمتع النظام المالي الأمريكي بالمرونة حاليا، فإن الظروف الحالية تخلق ظروفا قد تؤدي إلى ظهور مخاطر تهدد استقرار النظام المالي.

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وأضافت يلين أمام الاجتماع السنوي لاتحاد الأسواق المالية وصناعة الأوراق المالية الأمريكي في نيويورك، أن "البيئة الحالية خطرة ومتقلبة بالنسبة للاقتصاد العالمي، بما في ذلك ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة التقلبات في الأسواق المالية"، مضيفة أنه يمكن في هذه البيئية أن تظهر المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي.

وصرحت يلين "حتى اليوم لا يمثل النظام المالي الأمريكي مصدرا للاضطراب الاقتصادي... في حين مازلنا نراقب المخاطر الناشئة.. مازال نظامنا مرنا ويواصل العمل بصورة جيدة رغم الغموض" المحيط بالاقتصاد العالمي ككل".

وأفادت بأن التداول في سندات الخزانة الأمريكية وهي أكبر سوق للسندات القياسية في العالم يزداد، رغم إشاراتها إلى موجات الضغوط السابقة التي تعرضت لها السندات الأمريكية، مشيرة إلى العمل المستمر لتحسين أداء سوق السندات الأمريكية.

كما أشارت يلين إلى المخاطر المحتملة التي يمكن أن تنجم عن تزايد القروض الخاصة.

المصدر: د ب أ