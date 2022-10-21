الخزانة الأمريكية: واشنطن مهددة في مجال العلوم والتكنولوجيا

اعترفت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، بأن عدم الاستثمار في الابتكار تسبب في فقدان الاقتصاد الأمريكي ازدهاره.

وضربت يلين مثلا على ذلك أنصاف النواقل، التي انخفضت حصة انتاجها في الولايات المتحدة بالنسبة للإنتاج العالمي من 37% إلى 12% خلال الثلاثين عاما الماضية.

وأشارت إلى أنه على مدى العقود الماضية، تعرضت القيادة الأمريكية للتهديد من قبل المنافسين، بما في ذلك الصين.

وأردفت: "نحن المسؤولون إلى حد كبير عن هذا. لم نتمكن من القيام باستثمارات كافية في العلوم والتكنولوجيا".

المصدر: RT