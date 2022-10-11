بنك الاستثمار الأمريكي يطلق تحذيرا حول بورصة "وول ستريت"

حذر بنك الاستثمار الأمريكي "جي بي مورغان" من تقلبات حادة تنتظر بورصة "وول ستريت" الأمريكية، فيما رسمت وكالة "ستاندرد آند بورز" نظرة متشائمة للاقتصاد الأمريكي.

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وقال رئيس بنك الاستثمار الأمريكي "جي بي مورغان" جيمي ديمون، إن الأسواق المالية ستظل متقلبة في المستقبل المنظور، فيما أن مؤشر الأسهم الأمريكية S&P 500 قد يتراجع بنسبة 20% أخرى مع استمرار تشديد السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

ولم يحدد المصرفي الأمريكي التوقيت الذي يعتقد أن السوق الأمريكية ستتراجع خلاله إلى أدنى مستوى، لكنه أشار إلى أنه من السهل تخيل مثل هذا الانهيار الكبير لمؤشر S&P 500.

في وقت سابق، خفضت "ستاندرد آند بورز" توقعاتها للاقتصاد الأمريكي لـ2023 إلى حالة الركود، ويتوقع محللو الوكالة أن اقتصاد الولايات المتحدة سينكمش بنسبة 0.5% العام المقبل وسط تشديد السياسة النقدية.

وتأتي التوقعات الجديدة بعد أن كان من المتوقع في وقت سابق أن تسجل الولايات المتحدة العام المقبل نموا في ناتجها المحلي بنسبة 0.9%، وفقا لصحيفة "فاينانشيال تايمز".

المصدر: Investing

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