شركة كورية جنوبية تعلن انسحابها من مشروع بناء مدينة بسماية الجديدة في العراق

أعلنت شركة "هانهوا" الكورية الجنوبية للإنشاءات، أنها أبلغت لجنة الاستثمار الوطنية العراقية بفسخ عقد بناء مدينة بسماية الجديدة، لمخالفة الجانب العراقي مواعيد سداد المستحقات.

وسيدخل إبطال العقد حيز التنفيذ بعد يوم 21 من شهر أكتوبر.

واستلمت شركة "هانهوا" من الجانب العراقي حوالي 4.3 مليار دولار منذ عام 2012 حتى العام الماضي، ويساوي هذا المبلغ 43% من قيمة المشروع الضخم البالغة 12 مليارا و120 مليون دولار.

وقال مسؤول إن الشركة أبلغت اللجنة بإبطال العقد للخسائر المتوقعة مع استمرار المشروع، غير أنه أضاف أنه هناك إمكانية لاستئناف المشروع من خلال التشاور مستقبلا، نظرا لموقف العراق الذي أبدى عزمه القوي لمواصلة المشروع.

ويشار إلى أن مشروع بناء مدينة بسماية هو مشروع لبناء مدينة جديدة بالقرب من بغداد لاستضافة 108 ألف وحدة سكنية حتى عام 2017 وعلى مساحة 18.3 كيلومتر مربع.

وبلغت نسبة تنفيذ المشروع 40% حتى الآن، ويسكن حاليا أكثر من 100 ألف شخص في الوحدات السكنية المكتملة والبالغ عددها حوالي 30 ألف وحدة.

المصدر: يونهاب