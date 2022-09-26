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برميل "برنت" يسجل أدنى مستوى منذ 14 يناير 2022

مال وأعمال

برميل
Globallookpress
صورة تعبيرية
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تواصل أسعار النفط تراجعها، وانخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" اليوم الاثنين بأكثر من 1% إلى دون مستوى 84 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 14 يناير 2022.

وبحلول الساعة 09:13 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.22% إلى 77.78 دولار للبرميل.

في حين تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 1.22% أيضا إلى 83.99 دولار للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 14 يناير 2022، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

ويأتي التراجع في ظل مخاوف اقتصادية من انخفاض الطلب على الخام، ولاسيما مع اتجاه البنوك المركزية في العالم لرفع سعر الفائدة لمواجهة التضخم.

المصدر: برايم + بلومبرغ

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