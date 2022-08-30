بعد ارتفاعها في ظل تصريحات عبد العزيز بن سلمان وماسك.. أسعار النفط تسجل انخفاضا حادا

تراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، كنوع من التصحيح بعد ارتفاع ملحوظ تم تسجيله أمس، في ظل مخاوف حول الإمدادات مع احتمال أن تقرر "أوبك+" خفض إنتاجها.

وبحلول الساعة 17:02 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 4.32% إلى 92.82 دولار للبرميل.

فيما انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 5.03% إلى دون مستوى 100 دولار للبرميل إلى 99.80 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

وأمس قفزت أسعار النفط، بعد تصريح وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بأن "أوبك" يمكن أن تخفض إنتاجها، في الوقت نفسه توقع رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك أن البشرية قد تحتاج قريبا المزيد من النفط والغاز لأنه بدون الوقود الأحفوري "ستنهار الحضارة".

المصدر: برايم + بلومبرغ