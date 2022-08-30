جمارك فنلندا تشرح سبب سحب اليورو من المواطنين الروس على الحدود

أوضحت إدارة الجمارك الفنلندية أن السبب في سحب أوراق اليورو من المواطنين الروس على الحدود يعود إلى العقوبات المفروضة ضد روسيا.

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وكانت إدارة الجمارك الفنلندية قد منعت المواطنين الروس من حمل أموال باليورو عبر الحدود استنادا لعقوبات الاتحاد الأوروبي، وتحديدا للمادة 5i من لوائح مجلس الاتحاد الأوروبي التي تنص على التالي: "يحظر بيع أو تسليم أو تحويل أو تصدير الأوراق النقدية لأي عملة رسمية من عملات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى روسيا أو إلى أي شخص أو كيان أو منظمة أو هيئة روسية، بما في ذلك الحكومة الروسية والبنك المركزي الروسي، أو للاستخدام داخل روسيا".

وتشير اللائحة إلى أن هذه القواعد لا تنطبق على مواطني الاتحاد الأوروبي، ممن يسافرون إلى روسيا، ويحملون العملة الأوروبية للاستخدام الشخصي، وكذلك بالنسبة للبعثات الدبلوماسية أو المكاتب القنصلية أو المنظمات الدولية في روسيا، باستخدام الحصانة وفقا للقانون الدولي.

وقد حظر الاتحاد الأوروبي في السابق بيع أو تسليم أو تحويل أو تصدير الأوراق النقدية باليورو إلى روسيا، مع عدد من الاستثناءات، وفقا لوثيقة نشرت في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.

المصدر: نوفوستي