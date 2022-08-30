"مير" الروسية قريبا في إيران

صرح نائب وزير الخارجية الايراني للشؤون الاقتصادية مهدي سفاري، بأن إيران من الممكن أن تفعل نظام الدفع الروسي على أراضيها في الأيام المقبلة.

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وأشار المسؤول الإيراني إلى أنه لا يزال يتعين إجراء عمليات تقنية من أجل تفعيل عمل منظومة "مير" (Mir) المصرفية في إيران.

ونقلت وكالة "إسنا" عن المسؤول الإيراني "أعتقد أنه سيتم إطلاق هذا النظام في الأيام المقبلة. اتفقت روسيا وإيران على إنشاء نظير "سويفت" (SWIFT) للتسويات المتبادلة بيننا وبين عدة دول أخرى، وسيبدأ هذا النظام التناظري في العمل قريبا".

وفي 16 أغسطس الماضي، كشف المدير العام لدائرة البنوك والتأمين في وزارة الاقتصاد الإيرانية، قربان اسكنداري، عن أنه "في المرحلة الأولى سيتم إتاحة استخدام منظومة "مير" (Mir) للمعاملات المالية مع روسيا، ومن ثم سيتم استخدامها للتفاعل بلدان آخرى".

و"مير" هي بطاقة مصرفية روسية تعمل بواسطة منظومة دفع وطنية، أطلقت في عام 2015 بعدما واجه عدد من المصارف الروسية مشكلات مع شركتي "فيزا" و"ماستركارد" بسبب العقوبات الغربية المفروضة ضد موسكو.

وبطاقات "مير" معتمدة حاليا في 10 دول هي تركيا وفيتنام وأرمينيا وأوزبكستان وبيلاروس وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وأوسيتيا الجنوبية وأبخازيا.

وسرعت روسيا من جهودها للترويج لنظام "مير" عالميا بعد أن أعلنت "فيزا" و"ماستر كارد" وقف خدماتهما في روسيا على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي