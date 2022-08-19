روسيا.. مشغل مشروع "سخالين-2" الجديد يباشر عمله

أعلن المشغل الجديد لمشروع الغاز الروسي "سخالين-2"، أنه باشر اليوم الجمعة رسميا بتنفيذ الأنشطة الإنتاجية والاقتصادية المرتبطة بالمشروع.

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وجاء في بيان صدر عن الشركة: "المشغل الجديد لمشروع "سخالين-2" بدأ في 19 أغسطس 2022 عمله المرتبط بالمشروع".

وأشارت الشركة الروسية إلى أنه تم نقل ممتلكات وحقوق والتزامات "ساخالين للطاقة"، وهي الشركة المشغلة لمشروع "سخالين-2" (مشروع للغاز الطبيعي المسال).

كذلك لفتت الشركة إلى أنه تم نقل موظفي "ساخالين للطاقة" إلى قوام الشركة الجديدة، مع الحفاظ على حقوقهم الحالية في الضمان الاجتماعي والمكافآت.

وفي نهاية يونيو الماضي، أصدر الرئيس فلاديمير بوتين مرسوما بتطبيق إجراءات استثنائية في قطاع الطاقة وتأميم شركة "سخالين للطاقة" لتصبح ملكا للحكومة الروسية، وذلك ردا على عقوبات بعض الدول الغربية ضد موسكو.

وقبل قرار التأميم كانت شركة الطاقة "رويال داتش شل" تمتلك حصة في المشروع بنسبة 27.5%، فيما كانت تمتلك الشركتان اليابانيتان "ميتسوبيشي" و"ميتسوي" حصة بنسبة 22.5%.

المصدر: نوفوستي