 شبكة توزيع الغاز الألمانية: لا يمكن تنفيذ قرار ملء المستودعات بالغاز بنسبة 95٪ بحلول نوفمبر

قال رئيس وكالة الشبكة الفيدرالية الألمانية كلاوس مولر، إن قرار ملء جميع مرافق تخزين الغاز الألمانية بنسبة 95٪ بحلول نوفمبر، غير ممكن التحقيق على أرض الواقع.

وأضاف في مقابلة مع وكالة بلومبرغ: "لا يمكنني أن أعدكم بأن جميع مرافق التخزين في ألمانيا، ستكون ممتلئة بنسبة 95٪ في نوفمبر، حتى لو كانت ظروف العرض والطلب جيدة".

وتابع كلاوس مولر القول: "في أحسن الأحوال، فقط ثلاثة أرباع هذه المرافق ستحقق هذا الهدف".

ووفقا لرئيس الشبكة الفيدرالية الألمانية، التي تشرف على توزيع الغاز في ألمانيا، في الوقت الراهن تتم عملية تعبئة المستودعات بالغاز بشكل "أسرع قليلا من ذي قبل"، لكن هذه "ليست إشارة إلى أنه يمكننا الاسترخاء".

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ونوه مولر بأن مستوى تعبئة مستودعات الغاز الألمانية يبلغ حاليا نسبة 77٪ ، ولكن هناك مخاطر من خريف بارد بشكل غير عادي والمزيد من انقطاع الإمدادات.

وقال: "على هذه الخلفية، سيكون من الصعب تحقيق الهدف الذي حددته الحكومة الفيدرالية الألمانية وهو تحقيق تعبئة للمستودعات بنسبة 85٪ مع حلول أكتوبر".

المصدر: نوفوستي