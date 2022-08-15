"دير شبيغل": تشغيل "السيل الشمالي 2" الروسي هو الحل لوقف الضغط في ألمانيا

دعت صحيفة "دير شبيغل" الألمانية برلين إلى تشغيل مشروع أنابيب "السيل الشمالي 2" لنقل الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق، والذي علقت برلين تشغيله بموجب العقوبات.

وقال كاتب المقال في الصحيفة نيكولاس بلوم إنه على الحكومة الألمانية إطلاق "السيل الشمالي 2"، مشيرا إلى أن هدف البلاد هو الرفض الكامل للغاز الروسي.

وأضاف أن "ألمانيا لن تقترب من الوفاء بهذا الالتزام إذا تم إغلاق أحد الأنابيب، وطلب ضخ المزيد من الغاز عبر أنبوب آخر (في إشارة إلى السيل الشمالي 1)".

ولفت إلى أن "وقف تشغيل "السيل الشمالي 2" لم يفض إلى تسريع التوقف التام عن استيراد الغاز الروسي".

وأعرب عن ثقته في أن "إطلاق "السيل الشمالي 2" سيؤدي إلى تقليل الضغط الاجتماعي بين المواطنين الألمان، كما سيقضي على اعتماد قطاع الطاقة الألماني على خط أنابيب واحد".







المصدر: RT