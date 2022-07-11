بولسونارو: توريدات وقود الديزل من روسيا قد تبدأ بعد شهرين

أعلن الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو عن إمكانية بدء توريدات وقود الديزل من روسيا إلى بلاده بعد شهرين.

وقال بولسونارو للصحفيين، يوم الاثنين، إن "هناك اتفاقا حول أن وقود الديزل قد يصل إلينا بعد 60 يوما. ومثل هذه الإمكانية متوفرة".

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واعتبر الرئيس البرازيلي أن العقوبات ضد روسيا لم تكن فعالة، مشيرا إلى أن "ألمانيا فقدت 40% من توريدات الغاز السابقة. وقطاع الطاقة الأوروبي يعتمد على استيراد الغاز من روسيا إلى حد كبير".

وأضاف أن "الروبل الذي توقع الجميع أنه سيتحول إلى غبار، عزز مواقعه هذا العام أكثر من أي عملة أخرى".

وأكد بولسونارو أن البرازيل تتخذ "موقفا متزنا" إزاء تطورات الأوضاع في أوكرانيا.

المصدر: تاس