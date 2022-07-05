سياسي ألماني يحذر من "نزاع على الغاز" في أوروبا

حذر زعيم حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي الألمانيK فريدريخ ميرتز، من أن نقص الغاز في أوروبا قد يؤدي إلى "نزاع" على تقاسمه بين الدول الأوروبية.

وقال ميرتز في تصريح لوسائل الإعلام الألمانية، إنه "من المرجح أن تحدث داخل الاتحاد الأوروبي صراعات جدية على التوزيع، مثلما كان في 2015 و2016 عندما كانت أزمة المهاجرين".

إقرأ المزيد

وحذر من "المزايدات" بشأن احتمال توقف توريدات الغاز من روسيا، قائلا: "لا يجب أن نتحدث عن مثل هذه السيناريوهات في التصريحات العلنية. وإذا كانت روسيا تلتزم بالعقود، فإن التوريدات ستستأنف بعد أعمال الصيانة".

ويشار إلى أن روسيا قلصت توريدات الغاز إلى أوروبا هذا العام على خلفية وقف خط الأنابيب "يامال – أوروبا" وتقليص الضخ عبر "السيل الشمالي" والمنظومة الأوكرانية لنقل الغاز، وكذلك أعمال الصيانة على خط الأنابيب "السيل التركي".

وأعلنت شركة "غازبروم" مؤخرا عن وقف توريدات الغاز عبر "السيل الشمالي" بسبب أعمال الصيانة خلال الفترة بين 11 و21 يوليو الجاري.

المصدر: نوفوستي