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وسائل إعلام: نصف سكان ألمانيا يخشون صقيع الشتاء بسبب نقص الغاز الروسي

أخبار روسيا

وسائل إعلام: نصف سكان ألمانيا يخشون صقيع الشتاء بسبب نقص الغاز الروسي
Globallookpress
غاز التدفئة
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أفادت صحيفة "بيلد" الألمانية بأن نصف سكان ألمانيا يخشون الصقيع بسبب انخفاض إمدادات الغاز الروسي والتضخم في الاتحاد الأوروبي.

ونقلت الصحيفة عن إحصاءات أجرتها INSA أن 75 بالمئة من المستطلعين يعانون ارتفاع الأسعار ويعتبرونها عبئا ثقيلا، فيما أشار 50 بالمئة إلى أن وضعهم الاقتصادي تدهور.

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ونقلت عن شركة الإحصاء Eurostat أن التضخم في أوروبا بلغ ذروته لأول مرة في يونيو منذ إدخال العملة الموحدة قبل 20 عاما.

وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك إن "الغاز الروسي قد ينفد في غضون أسبوع تقريبا".

 

المصدر:" نوفوستي" 



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