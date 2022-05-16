المصريون يحولون مليارات الدولارات لمصر.. والبنك المركزي يكشف التفاصيل

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال مارس الماضي إلى نحو 3.3 مليار دولار.

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وزادت التحويلات بمعدل زيادة بلغ 12.8% (على أساس سنوي)، مقابل نحو 2.9 مليار دولار خلال شهر مارس 2021.

وذكر البنك المركزي، في بيان الاثنين، أن تحويلات شهر مارس الماضي ارتفعت بمعدل 44.4% مقارنة بالشهر السابق مباشرة فبراير 2022 والتي سجلت خلاله نحو 2.3 مليار دولار.

وأوضح أن الفترة التراكمية من شهر يوليو 2021 وحتى مارس 2022 سجلت ارتفاعا بمعدل 1.1% (على أساس سنوي) لتصل إلى نحو 23.6 مليار دولار.

وسجل صافي الاحتياطي الأجنبي بالبنك المركزي المصري نحو 37.123 مليار دولار بنهاية أبريل 2022، مقابل 37.082 مليار دولار بنهاية مارس 2022، بارتفاع قدره 41 مليونا.

وتمثل تحويلات المصريين العاملين بالخارج موردا هاما للنقد الأجنبي في مصر، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم وتراجع حركة السياحة نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة سلاسل التوريد وارتفاع تكاليف الشحن وارتفاع مستويات التضخم.

المصدر: المصري اليوم