السيسي يطمئن المصريين: "إحنا بخير واحتياجاتنا موجودة"

طمأن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مواطنيه في ظل اضطراب الاقتصاد العالمي على خلفية العقوبات ضد روسيا، مؤكدا أن البلاد بخير واحتياجاتها موجودة والحكومة تتدخل دائما لضبط الأسعار.

وفي تصريح لقناة "صدى البلد"، قال السيسي إن "الأزمة غير مسبوقة، ولها تداعيات حادة على العالم كله، ولكن أطمئنكم إحنا بخير، واحتياجاتنا موجودة مش ليوم أو شهر ولكن أكثر".

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وأضاف: "يا ترى حد من أهلنا دخل مكان يجيب طلب ولقاه مش موجود وإذا تحدث البعض عن زيادة الأسعار فنحن نقر بذلك والدولة تحاول وتتدخل حتى نهاية هذا العام لضبط الأمور واستعادة العافية".

وأوضح أن "الأزمة كبيرة جدا، وتداعياتها ستكون على عشرات ومئات الدول، ومصر من ضمن الدول المتأثرة، ولكن هناك يتم اتخاذ كل الجهود لتخفيف هذه المعاناة".

وأردف قوله: "كلفت الحكومة بتوفير كل مستلزمات الصناعة والإنتاج، ودائما لا أقول للمواطنين أن يتوقفوا عن شراء سلعة معينة أو تحديد قدر معين مثل دول أوروبية كبيرة تقصر حصول الفرد على زجاجة زيت واحدة مثلا ولكن للمواطن مطلق الحرية في الشراء".

وأوضح أن "السلع متوفرة ولكن من الممكن أن يتضخم سعرها نوعا ما، ونحاول عدم تأثر غير القادرين بزيادة الأسعار".

المصدر: "صدى البلد"