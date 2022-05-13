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أسعار البنزين في الولايات المتحدة تصعد إلى مستويات تاريخية

مال وأعمال

أسعار البنزين في الولايات المتحدة تصعد إلى مستويات تاريخية
Globallookpress
صورة تعبيرية
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حطمت أسعار البنزين في محطات الوقود الأمريكية مجددا المستويات التاريخية، وارتفعت إلى مستوى 4.432 دولار للغالون (3.785 لتر).

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وجاءت البيانات وفقا لتقرير نشرته جمعية السيارات الأمريكية (مؤسسة غير ربحية). وأشار التقرير إلى أن أسعار البنزين في الولايات المتحدة تشهد نموا على مدار هذا الأسبوع.

وسجلت أعلى أسعار البنزين في الولايات المتحدة في ولاية كاليفورنيا، حيث بلغ سعر الغالون بالمتوسط مستوى 5.872 دولار. 

وربطت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة بروسيا وبالأحداث في أوكرانيا، فيما انتقد الرئيس السابق دونالد ترامب ذلك، وأكد أن أسعار الوقود بدأت في الارتفاع قبل ذلك بكثير.

المصدر: RT

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