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سهم "تويتر" يهوي بعد إعلان من ماسك

مال وأعمال

سهم
Globallookpress
صورة تعبيرية
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تراجع سهم شركة "تويتر"، المالكة لشبكة التواصل الاجتماعي، في تعاملات ما قبل افتتاح السوق اليوم الجمعة، بنحو 16%، وذلك بعد إعلان من الملياردير الأمريكي إيلون ماسك.

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وبحلول الساعة 14:18 بتوقيت موسكو، انخفض سهم شركة "تويتر"، على مؤشر "ناسداك" بنسبة 15.57% إلى 38.06 دولار.

وجاء الانخفاض بعد إعلان إعلان الملياردير الأمريكي أن شراءه المزمع لـ"تويتر" بقيمة 44 مليار دولار "معلق مؤقتا" بانتظار التفاصيل بشأن الحسابات المزيفة على منصة التواصل الاجتماعي.

وكتب مؤسس شركة "تسلا" في تغريدة على "تويتر": صفقة تويتر معلقة مؤقتا في انتظار التفاصيل المعلقة التي تدعم العملية الحسابية القائلة بأن الحسابات المزورة/ المزيفة تمثل بالفعل أقل من 5% من المستخدمين".

المصدر: RT + تاس

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