مستثمرون إسرائيليون في إثيوبيا: نجحنا حتى الآن في أنشطتنا

رأت السفيرة الأثيوبية في إسرائيل، ريتا أليمو أن البيئة مواتية حاليا لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين بلادها وإسرائيل.

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وأفاد موقع "ena.et" بأن السفارة الأثيوبية في إسرائيل، نظمت "اجتماعا تشاوريا بالتعاون مع مؤسسة التصدير والتعاون الدولي الإسرائيلية حول سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين".

ورأى الموقع الإخباري أن العلاقات طويلة الأمد بين إثيوبيا وإسرائيل، تساعد على خلق تعاون تجاري واستثماري قوي.

وذُكر أنه خلال المناقشة، أعربت الشركات التي كانت تعمل بالفعل في إثيوبيا وغيرها عن اهتمامها بالمشاركة في القطاع الخاص في إثيوبيا.

ونقل المصدر عن نائب مدير مؤسسة التصدير والتعاون الدولي الإسرائيلية ، سابين سيغال، قوله: "إن مثل هذه المنصات ضرورية لحل التحديات التي يواجهها المستثمرون وزيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين".

وبيّنت السفيرة الأثيوبية في إسرائيل، ريتا أليمو، الفرص الاستثمارية الوفيرة في البلاد، مشيرة كذلك إلى "العلاقات التاريخية القوية بين البلدين".

كما صرّح مستثمرون يعملون حاليًا في إثيوبيا خلال المناقشة بأن "فرصة الاستثمار في إثيوبيا ضخمة، وأنهم نجحوا حتى الآن في أنشطتهم"، لافتين أيضا إلى ما وُصف بـ "بعض التحديات التي يواجهونها في أنشطتهم".

وردت السفيرة الإثيوبية في إسرائيل بالتشديد على "التزام حكومتها بمعالجة التحديات التي ذكرها المستثمرون"، مضيفة في هذا السياق أن حكومة أديس أبابا "تتخذ العديد من الإجراءات القانونية وغيرها في محاولة لخلق بيئة استثمارية مواتية في البلاد من خلال الحد من المشاكل".

المصدر: ena.et