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"في ضوء الإعلان الأخير عن قيود السفر.. "طيران الإمارات" تصدر قرارا جديدا بخصوص الرحلات إلى السعودية

مال وأعمال

Reuters Christopher Pike
طائرات تابعة لشركة "طيران الإمارات" في مطار دبي
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أصدرت شركة "طيران الإمارات" قرارا جديدا على صلة بقرار تعليق جميع رحلات الركاب من وإلى المملكة العربية السعودية حتى إشعار آخر، اعتبارا من اليوم الأحد.

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"البيان": "طيران الإمارات" تعلق جميع رحلات الركاب من وإلى السعودية حتى إشعار آخر

وقالت "طيران الإمارات": "في ضوء الإعلان الأخير عن قيود السفر، سوف تقوم طيران الإمارات بتشغيل رحلات إضافية من وإلى جدة والرياض والدمام اليوم، 4 يوليو، لنقل العملاء الراغبين بالعودة إلى المملكة العربية السعودية، وإعادة المواطنين والمقيمين من المملكة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة".

وكانت صحيفة "البيان" الإماراتية قد أشارت إلى أن شركة "طيران الإمارات"، ستعلق جميع رحلات الركاب من وإلى المملكة العربية السعودية حتى إشعار آخر، اعتبارا من اليوم".

المصدر: RT

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