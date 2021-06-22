بيسكوف يتحدث عن الاتصالات مع السعودية قبل اجتماع "أوبك+"

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، إن الرئيس فلاديمير بوتين لا يخطط حتى الآن لإجراء مفاوضات مع القيادة السعودية، عشية اجتماع "أوبك+" ، المقرر في 1 يوليو.

وأضاف بيسكوف، ردا على سؤال بهذا الخصوص من الصحفيين: "لا، كما تعلمون يبقى نائب رئيس الحكومة ألكسندر نوفاك على اتصال دائم مع زملائه في هذا العمل، وهو يشرف على هذا الاتجاه، والاتصالات مستمرة وبناءة للغاية، وحاليا لا يوجد داعي لإجراء حوار على مستوى القمة".

في 1 يونيو، عقد اجتماع "أوبك+"، وفي ختامه تقرر الاحتفاظ بالمعايير السابقة للصفقة، أي زيادة الإنتاج بشكل طفيف في يوليو.

منذ مايو من العام الماضي، خفضت "أوبك+" إنتاجها بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا بسبب انخفاض الطلب على النفط الخام الناجم عن جائحة فيروس كورونا. ومع استقرار الوضع في السوق العالمية، تم تعديل شروط الاتفاق.

المصدر: نوفوستي