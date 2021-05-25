أكثر من 5 مليارات دولار إيرادات العراق النفطية خلال الشهر الماضي

أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الثلاثاء، مجموع الصادرات والإيرادات المتحققة لشهر أبريل الماضي، والتي بلغت 5.5 مليارات دولار.

وذكرت في بيان صحفي، أن "كمية الصادرات من النفط الخام بلغت (88) مليونا (398) ألفا و(319) برميلا، بإيرادات بلغت (5) مليار و(549) مليونا و (517) ألف دولار".

وأضافت، أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر أبريل الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (85) مليونا و(534) ألفا و(916) برميلا، أما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة مليونين و(863) ألفا و(403) برميلا".

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وأشارت وزارة النفط العراقية، إلى أن "كميات وإيرادات شحنات النفط الخام المصدر التي تم تسويقها بعلاوة سعرية لتحقيق إيراد إضافي خلال شهر أبريل الماضي بلغ مجموعه أكثر من (74) مليون و(992) ألفا و(80) دولارا، فيما بلغ معدل سعر البرميل الواحد (62.779) دولار".

المصدر: RT