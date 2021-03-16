لندن تعتبر بكين "تهديدا" لأمنها الاقتصادي

حسب الاستراتيجية البريطانية الجديدة للدفاع والسياسة الخارجية، فإن بريطانيا تعتزم تطوير العلاقات التجارية مع الصين، بالتوازي مع ضمان الأمن القومي.

وتقول الوثيقة: "تعتبر القوة المتنامية للصين على الساحة الدولية، إلى حد بعيد، أهم عامل جيوسياسي في العالم اليوم، ولهذا العامل تداعيات كبيرة على القيم والمصالح البريطانية، وعلى هيكل وشكل النظام العالمي".

وتصف الوثيقة، الصين، بالدولة الاستبدادية، ذات قيم تختلف عن القيم الأوروبية. ولكن الاستراتيجية البريطانية، تشير في ذات الوقت إلى أن، الصين تلعب دورا إيجابيا في الاقتصاد العالمي.

وتقول الوثيقة: "تستفيد الصين وبريطانيا، من الاستثمار الثنائي والتجارة، لكن الصين بالذات، من بين جميع البلدان تشكل أيضا، أكبر تهديد للأمن الاقتصادي لبريطانيا".

المصدر: تاس