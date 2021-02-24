إعادة انتخاب ميللر رئيسا لشركة "غازبروم" الروسية
Sputnik
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أعلنت شركة "غازبروم" الروسية العملاقة، اليوم الأربعاء، عن إعادة انتخاب، أليكسي ميللر رئيسا لمجلس إدارة الشركة لفترة جديدة مدتها 5 سنوات، تبدأ في 31 مايو 2021.
وجاء في بيان صدر عن الشركة الروسية، اليوم: "نظر مجلس الإدارة في مسألة اختيار رئيس مجلس إدارة (غازبروم) واتخذ قرارا بالإجماع انتخاب أليكسي ميللر رئيسا لمجلسها اعتبارا من 31 مايو 2021 لمدة 5 سنوات".
ويشغل ميللر منصب رئيس مجلس إدارة "غازبروم"، عملاق الغاز الروسي، منذ العام 2001، وفي نهاية مايو المقبل تنتهي فترة ولايته الرابعة في هذا المنصب.
المصدر: نوفوستي