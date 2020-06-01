بورصات الخليج تصعد وقطر في مقدمة الرابحين

ارتفعت البورصات الرئيسية في الشرق الأوسط، اليوم الاثنين، مع تنامي التفاؤل إزاء تخفيف إجراءات مكافحة فيروس كورونا وهو ما عزز الشهية للمخاطرة لدى المتداولين.

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وفي دبي، ارتفع المؤشر بنسبة 1.5%، مع صعود أكبر بنوك الإمارة، "بنك الإمارات دبي الوطني"، بنسبة 2.8%، وتقدم سهم "إعمار العقارية" بنسبة 1.6%.

ورفعت دبي الأسبوع الماضي القيود المفروضة على الانتقال، وسمحت باستئناف أنشطة الشركات.

وكانت الإمارات، التي علقت دخول غير المواطنين في 19 مارس، قالت الشهر الماضي إنها ستبدأ قريبا السماح لحملة الإقامات السارية العالقين في الخارج الذين لهم عائلات في الإمارات بدخول البلاد.

وزاد مؤشر أبوظبي بنسبة 0.7% بدعم من صعود سهم اتصالات 1.2%، وسهم بنك أبوظبي التجاري بنسبة 3.4%.

أما في قطر فقد زاد المؤشر الرئيسي بنسبة 2%، مدعوما بصعود سهم "أريد" 10%.

وارتفع المؤشر الرئيسي للأسهم السعودية بنسبة 1.1%، وقفز سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" بنسبة 2.6%، وسهم الأهلي التجاري بنسبة 2.1%.

وكانت وكالة الأنباء الرسمية "واس" قد أوردت في وقت سابق، أن القيود المفروضة في المملكة سيبدأ تخفيفها على ثلاث مراحل على أن تبلغ ذروتها برفع كامل لحظر التجول، عدا مدينة مكة المكرمة، ابتداء من 21 يونيو الجاري.

المصدر: "رويترز"