البورصة السعودية.. الأجانب اشتروا أسهما بقيمة 2.82 مليار ريال

ذكرت البورصة السعودية، اليوم الاثنين، أن الأجانب اشتروا أسهما بقيمة 2.82 مليار ريال (نحو 752 مليون دولار) بشكل صاف في مايو الماضي.

كذلك أشارت إلى أن الأجانب باعوا أسهما بقيمة 11.05 مليار ريال (حوالي 2.94 مليار دولار) في الشهر الماضي.

أما عن المؤسسات السعودية، فذكرت البورصة أن المؤسسات السعودية باعت أسهما بقيمة 7.62 مليار ريال في مايو 2020.

فيما بلغت قيمة مشتريات المؤسسات السعودية من الأسهم 6.81 مليار ريال في الشهر نفسه.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)

المصدر: رويترز