ستاندرد آند بورز: توقعات سلبية لاقتصاد أبوظبي والبحرين هذا العام

توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الفعلي في كل من أبوظبي والبحرين، بسبب انخفاض أسعار النفط والتأثير الناجم عن تفشي فيروس كورونا.

وقالت وكالة "ستاندرد آند بورز"، اليوم السبت، إن من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الفعلي في أبوظبي بنسبة 7.5% هذا العام.

ورجحت الوكالة أن يرتفع العجز المالي في الإمارة إلى حوالي 12% هذا العام، من 0.3% في 2019.

وأضافت أن من المتوقع أن تتلقى الإمارات الأخرى الأصغر في دولة الإمارات العربية المتحدة "دعما ماليا استثنائيا" من الدولة بمساندة أبوظبي في حالة حدوث عُسر مالي.

أما الناتج المحلي في البحرين فقد توقعت الوكالة أن يصل العجز فيه إلى 12% خلال العام الجاري.



وقالت إن من المتوقع أن يتسع العجز المالي البحريني إلى 12% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، ارتفاعا من 4.6% في 2019، لأسباب ترجع في جانب كبير منها لانخفاض أسعار النفط.

المصدر: رويترز