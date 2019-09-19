قالت شركة الخطوط الجوية القطرية، إن خسائرها تفاقمت ووصلت إلى 639 مليون دولار في السنة المالية الماضية المنتهية في مارس 2019.

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وذكرت الشركة القطرية في بيان، الأربعاء، إن السنة المالية الماضية كانت مليئة بالتحديات، أبرزها فقدان الطرق الناضجة، وارتفاع تكاليف الوقود وتقلبات العملات الأجنبية.

ونمت الإيرادات الإجمالية للمجموعة بنسبة 14 % ، كما نمت إيرادات الركاب بنسبة 14.3 %، وإيرادات الشحن بـ 16.8 %.

وللمقارنة فقد سجلت الخطوط الجوية القطرية خسائر في السنة المالية المنتهية في مارس 2018 مقدارها 69 مليون دولار.

وتعصف بالخليج أزمة منذ 5 يونيو 2017، إثر قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وتسببت المقاطعة في تعطل عشرات خطوط الطيران القطرية في الأجواء السعودية والإماراتية والبحرينية.

المصدر: وكالات