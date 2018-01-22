إيران تختبر صواريخها في مناورات "محمد رسول الله"

انطلقت اليوم الاثنين مناورات "محمد رسول الله" المشتركة بين صنوف القوات المسلحة الإيرانية، في دورتها الخامسة جنوب شرقي البلاد.

وقال محمود موسوي المتحدث باسم المناورات: "ستشارك في المناورات السفن والغواصات والمروحيات وتتدرب طواقمها على رصد نشاطات العدو واعتراض وتدمير وحداته لمنعه من الوصول إلى المياه الإقليمية الإيرانية.

وأضاف: "ستتدرب القوات كذلك على الدفاع الساحلي ونصب الحواجز والسواتر والكمائن والهجوم المضاد على قوات العدو باستخدام صواريخ "فجر 5" و"نازعات". كما ستسند المروحيات والطيران القوات البرية وستحمي بطاريات المدفعية الثقيلة".

تسنيم

وتجري المناورات على مساحة 3 ملايين كيلومتر مربع في جنوب وجنوب شرقي البلاد وسواحل مكران وبحر عمان حتى مدار 15 درجة شمالا بمشاركة واسعة من القوات البحرية والبرية والجوية ومقر "خاتم الأنبياء" للدفاع الجوي.

المصدر:وكالات

نتاليا عبدالله