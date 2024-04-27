الاتحاد الأوروبي يدعو روسيا إلى التراجع عن قرار نقل إدارة شركتين أوروبيتين إلى "غازبروم"

دعت خدمة السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي موسكو اليوم السبت إلى إعادة النظر في قرارها تحويل الأصول الروسية التابعة لشركة إيطالية وأخرى ألمانية لإدارة شركة "غازبروم" الروسية.

وقالت الخدمة في بيان لها إن "الاتحاد الأوروبي يدعو روسيا إلى إلغاء إجراءات تحويل الأصول الروسية هذه التابعة لشركة Ariston Thermo Group الإيطالية وشركة BSH Hausgerate الألمانية إلى إدارة شركة غازبروم بيتوفييه سيستييمي (Gazprom household systems- Gazprom bytovye sistemy)، وإيجاد حلول مقبولة مع هاتين الشركتين الأوروبيتين".

ويوم أمس الجمعة، أصدر الرئيس فلاديمير بوتين ضمن إطار العقوبات الجوابية مرسوما بنقل إدارة شركتين تابعتين لـ"أريستون" و"بوش" الأوروبيتين إلى شركة "غازبروم بيتوفييه سيستييمي" المتفرّعة عن شركة "غازبروم" الروسية.

وبموجب المرسوم تم فرض الإدارة الروسية المؤقتة على "بي أس أتش" (BSH) و"أريستون ثيرمو روس" (Ariston Thermo Rus).

وكان الرئيس الروسي قد وقع في 25 أبريل الماضي مرسوما بفرض الإدارة المؤقتة على مجموعة من الأصول الأجنبية في روسيا، ردا على مصادرة أصول روسية في أوروبا.

فبعد إطلاق روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا فرض الغرب عقوبات على موسكو وجمد احتياطيات روسية وأصول رجال أعمال روس، من جهتها ردت روسيا بعقوبات جوابية مماثلة أدت إلى حماية الشركات الروسية والاقتصاد الروسي من "هزة" العقوبات التي خططت لها واشنطن وحلفاؤها.

المصدر: RT