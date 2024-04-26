بلومبرغ: أردوغان يرجئ زيارته للبيت الأبيض

ذكرت وكالة بلومبرج يوم الجمعة أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أرجأ زيارته للبيت الأبيض.

وكان مسؤولون أمريكيون وأتراك قد أكدوا في مارس إن أردوغان سيزور الولايات المتحدة في التاسع من مايو أيار.

وقد ذكرت صحيفة "حرييت" التركية يوم أمس أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لم يصدر تعليمات بإلغاء زيارته المقررة إلى الولايات المتحدة، وسط أنباء أفادت "بإلغاء الزيارة".

وكتبت الصحيفة: "لم يصدر الرئيس أردوغان تعليمات بإلغاء الزيارة، ولا يزال يبحث وفدا تركيا والولايات المتحدة برنامج الزيارة".

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وأوضحت الصحيفة: بعد زيارة رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية لتركيا تحاول مجموعة مرتبطة باللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة منع هذه الزيارة.

من جهته قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي إن جدول بايدن لا يتضمن حتى الآن اتصالات مع نظيره التركي، وليس لدى البيت الأبيض ما يقوله في هذا الشأن.

المصدر: Swissinfo