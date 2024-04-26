المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة: روسيا في طليعة الدول الساعية لحل القضية الفلسطينية

قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن روسيا الاتحادية في طليعة الدول التي تسعى إلى إيجاد حل سلمي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتبذل كل جهد لتحقيق ذلك.

ونقلت وكالة "تاس" عن المندوب الروسي، قوله: "في الآونة الأخيرة، فشلنا للأسف في أن نعيد للفلسطينيين حقا عمره أكثر من 70 عاما، ونتيجة للفيتو الأمريكي، لم تتمكن فلسطين من الحصول على التصويت اللازم لضمها إلى منظمة الأمم المتحدة".

وأضاف أن فلسطين على عكس إسرائيل لم يتم بعد الاعتراف بها، و"نحن نبذل قصارى جهدنا للمساعدة في حل هذه الأزمة، أريد أن أقول دون تواضع زائف إن روسيا لها دور ريادي في هذا المسار".

وشدد نيبينزيا على أن روسيا، على عكس العديد من الدول الأخرى، لديها القدرة على "التحدث بشكل صريح عما يحدث"، وهذا "يحظى بتقدير كبير ليس فقط من قبل الدول العربية والإسلامية، ولكن أيضا في العالم ككل".

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي في 18 أبريل الجاري، وعرقلت مشروع القرار الجزائري بشأن قبول فلسطين عضوا كامل العضوية في المنظمة العالمية.

وصوت 12 عضوا في مجلس الأمن، بما في ذلك روسيا والصين، لصالح الوثيقة التي توصي بقبول فلسطين في الأمم المتحدة كعضو كامل العضوية، وامتنعت سويسرا وبريطانيا عن التصويت، بينما عارضت الولايات المتحدة مشروع القرار.

المصدر: تاس